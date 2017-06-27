Роскомнадзор отверг утверждения о желании получить доступ к перепискам Telegram

Внесение данных о компании, управляющей мессенджером Telegram, в реестр организаторов распространения информации, не означает предоставление доступа к перепискам пользователей. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «Россия 1».

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», — подчеркнул он.

Жаров добавил, что практически со всеми компаниями, владеющими социальными сетями, мессенджерами и другими каналами связи, Роскомнадзор установил «продуктивный диалог».

«Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации. На этом точка», — сказал глава ведомства.

В России с середины мая активно обсуждается возможная блокировка Telegram. Роскомнадзор добивается от администрации мессенджера предоставления данных, необходимых для его включения в реестр организаторов распространения информации. В компании просьбу ведомства игнорируют. 26 июня основатель сервиса Павел Дуров заявил, что требование противоречит российской конституции, а также «демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году».

Из-за угрозы блокировки команда мессенджера включила в функционал программы поддержку соединения с прокси-серверами на основе сетевого протокола SOCKS5. Он позволит по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей в обход будущих ограничений. 20 июня администрация Telegram анонсировала поддержку этих прокси-серверов в грядущем обновлении для Android.