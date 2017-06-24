Замминистра обороны назвал сроки первого полета «Премьера»

Первый полет новейшего самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер» пройдет в декабре этого года.

Об этом заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Таганрогского авиационного научно-технического комплекса. Именно это предприятие совместно с конструкторами концерна Вега занимается разработкой сверхнового образца.

А-100 это, по сути, летающий радар, который одновременно может быть еще и воздушным командным пунктом. Его радиолокационная система может сопровождать больше 300 целей и помогать 12 самолетам одновременно отслеживать направленное на них оружие. У него значительно лучше технические характеристики по дальности обнаружения, по количеству одновременно сопровождающих целей. Плюс, у него есть опция по отношению к А-50 - это работа по земле , - уточнил Борисов.

На сегодняшний день уже построен А-100 с литерами ЛЛ, то есть летающая лаборатория, серийное производство планируют запустить в первом квартале 2019 года.