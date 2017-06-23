СМИ: хакеры продают пароли от аккаунтов британских чиновников

Тысячи паролей от компьютерных аккаунтов, принадлежащих британским чиновникам и силовикам, находятся в списках, которые кибервзломщики предлагают для продажи на специализированных сайтах, пишет газета Times со ссылкой на собственное расследование.

Исходя из того, что списки размещены на русскоязычных интернет-форумах, газета делает вывод, что к кибервзлому могут быть причастны российские хакеры.

По данным издания, в списки хакеров входит украденная информация, касающаяся порядка тысячи британских парламентариев и их помощников, 7 тысяч полицейских и более тысячи чиновников министерства иностранных дел

Хотя основной массив данных был похищен с таких сайтов, как LinkedIn и MySpace, эксперты по кибербезопасности предупреждают об опасности проникновения злоумышленников в правительственные сети, пароли которых могут совпадать с украденными в социальных сетях.

Газета отмечает ненадежность паролей, используемых британскими чиновниками, в том числе и высокопоставленными силовиками. В частности, в списках фигурируют данные главного инспектора полиции Энди Редвуда. Самыми популярными паролями у британских полицейских, согласно спискам, являются "police", "password" и "police1".