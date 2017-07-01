СБУ обвинила Россию в причастности к распространению вируса Petya

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о причастности российских спецслужб к кибератаке на государственные учреждения с помощью вируса Petya. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Имеющиеся данные… дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием «TeleBots» и «Blackenergy», — приводит «112 Украина» сообщение.

В СБУ отметили, что это «свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб России».

При этом в ведомстве со ссылкой на источники сообщили, что за последние годы использование прикладного бухгалтерского программного обеспечения было зафиксировано «лишь раз во время кибератаки со стороны Северной Кореи».

Ранее стало известно, что главным каналом распространения вируса Petya стала бухгалтерская программа M.E.Doc производства Украины.

27 июня глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в ряде стран мира, в большей степени затронув Украину.