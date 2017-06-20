Легендарные смартфоны вернутся в Россию в конце июня

27 июня компания Lenovo проведет новое мероприятие, посвященное запуску Motorola в России. Об этом на своей странице в Facebook объявил PR-менеджер Lenovo в нашей стране Марат Ракаев

"27.06 расскажем, "почему Motorola, и какие планы покорения космоса", и покажем новинки, которые только приходят к нам", - написал он.

Напомним, что в конце марта Lenovo решила продвигать бренд Motorola, отказавшись от собственного бренда при производстве смартфонов. В 2016 году доля мобильных гаджетов Lenovo на российском рынке составляла около семи процентов.