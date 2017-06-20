Сотни домашних веб-камер оказались доступны подглядывающим китайцам

Китайские хакеры продают программное обеспечение, способное обнаружить уязвимые веб-камеры с подключением к интернету в любой точке мира и получить к ним доступ. Об этом сообщает Mashable.

Издание отмечает, что инструмент продается за 28 долларов. Кроме того, злоумышленники организовывают групповые чаты в китайских мессенджерах, в которых делятся дополнительной информацией о взломах. В частности, в беседах публикуются логины и пароли для доступа к камерам.

Каждый день в чатах бесплатно публикуются логины и пароли к сотням камер: обычно в списке значится от 200 до 400 позиций.

Эксперты отмечают, что хакеры взламывают в основном системы для наблюдения за домом и камеры для контроля за детьми. При этом их пользователи чаще всего не меняют системные настройки, поэтому злоумышленники могут легко получить к ним доступ и вести наблюдение без ведома владельца устройства.

В конце мая эксперты компании Check Point обнаружили уязвимость в популярных видеоплеерах, которая позволяет удаленно взломать компьютер. Оказалось, что хакеры могут воспользоваться методикой загрузки и обработки файлов с субтитрами для фильмов и получить контроль над атакуемой системой.