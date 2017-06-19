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"Росатом" представил батарейку, способную проработать полвека
Фото: pixabay.com / PD
"Росатом" презентовал атомную батарейку, срок работы которой составляет не менее 50 лет, заявил гендиректор ФГУП "НИИ НПО Луч" (структура "Росатома") Павел Зайцев в рамках международного форума "Атомэкспо-2017".
Источник питания основывается на изотопе Ni-63 и совершенно безопасен.
Зайцев отметил, что вольт-амперные характеристики нового источника питания невелики, но в качестве источника питания для, к примеру, медицинских кардиостимуляторов, батарейка хорошо подходит.
Стоимость одной батарейки составляет порядка четырех тысяч долларов, в связи с чем говорить о серийном выпуске пока рано.
В форуме принимают участие 90 российских и зарубежных компаний, представляющих новинки в области ядерной энергетики, включая такие масштабные проекты, как плавучая АЭС.
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