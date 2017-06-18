Планшет iPad Pro при тестировании показал результаты, превышающие ноутбук MacBook Pro. Новинка обошла ноутбук как по скорости обработки данных и программ, так и по качеству изображения.

Это произошло впервые в истории технологий. Примечательно, что планшет на порядок дешевле MacBook Pro. Предшественник уступает по уровню производительности 10,5-дюймовому девайсу. Исследование процессоров продемонстрировало, что и на этом поприще планшет опережает своего противника.

Аналогичные результаты показал итоговый тест графических возможностей. Отсюда можно заключить, что iPad лучше MacBook Pro абсолютно по всем характеристикам. Планшет занял почетное первое место среди всех девайсов по исследованиям, в то время как ноутбук стал только четвертым.

Исследователи утверждают, что некомпетентного человека эти результаты могут легко удивить, поскольку на деле все может оказаться совсем не так. Планшет не сможет выполнять наиболее сложные задачи, а только более легкие программы, в том числе и графику.