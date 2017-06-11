«Вконтакте» и «Однокласники» приготовили новые фичи ко Дню России

Пользователи «ВКонтакте» смогут добавить к своим профильным фотографиям цвета Российского флага. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Mail.Ru.

Для этого достаточно навести курсор мыши на свой аватар, кликнуть на всплывающее меню «Добавить эффекты» и выбрать соответствующее оформление. Кроме того, в честь Дня России 12 июня станет доступен специальный подарок для друзей — стикер с триколором, сопровождаемый аудиозаписью Гимна Российской Федерации.

Пользователи «Одноклассников» смогут исполнить Гимн Российской Федерации с помощью караоке в приложении OK Live. Специально ко Дню России Гимн будет стоять первым в списке доступных песен для исполнения. Все стримы, подписанные хештегом #ДеньРоссии2017, попадут в специальный раздел вкладки «Видео», приуроченный к празднику.

Кроме того, пользователи смогут украсить свой стрим праздничной маской и поздравить своих друзей с помощью оформленной публикации с государственным флагом России.