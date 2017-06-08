Ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar-21 совершила старт с Байконура после годового перерыва в запусках. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с программой выведения, отделение аппарата EchoStar-21 от разгонного блока ожидается приблизительно через 9 часов 13 мин после старта – в 15:58 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, ЧТО ВМЗ решил перебрать все дефектные двигатели для ракет "Протон-М".