Миллионы пользователей лишатся Skype

Миллионы пользователей Skype могут лишиться доступа к сервису через месяц, сообщает портал Phone Arena. Так, устройства, работающие под управлением Windows Phone лишаться доступа к сервисам Skype уже 1 июня этого года.

«С сожалением информируем вас о том, что мы собираемся удалить эти версии Skype. В результате вы не сможете использовать их после 1 июля 2017 года», - говорится в сообщении Microsoft

Вместе с тем, портал отмечает, что на сегодняшний день рыночная доля устройств на Windows Phone составляет около 1%, при этом не известно, как отказ от Skype может повлиять на эту цифру.