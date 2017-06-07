Миллионы пользователей лишатся Skype

Миллионы пользователей Skype 1 июля 2017 года не смогут подключиться к сервису. Причина в том, что руководство Microsoft решило отключить доступ к сервису обладателям устройств с Windows Phone. Об этом сообщает Phone Arena

«С сожалением информируем вас о том, что мы собираемся удалить эти версии Skype. В результате вы не сможете использовать их после 1 июля 2017 года», - говорится в сообщении корпорации.

Рыночная доля устройств Windows Phone – 1%.