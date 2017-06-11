Специально ко Дню России в интернете был запущен онлайн-флешмоб от проекта #ЖИТЬ под названием «Я — часть своей страны!».

Для участия в флешмобе необходимо снять короткий ролик с флагом России в руках. Все ролики будут собраны в одно масштабное видео, которое будет опубликовано накануне праздника.

Во флешмобе уже приняли участие известные спортсмены, артисты, продюсеры и другие медиаперсоны. Таким образом организаторы акции хотят напомнить, что успех целой страны складывается из достижений отдельных людей.