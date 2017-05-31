Украинский провайдер заблокировал жителям Севастополя доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»

Украинский провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля», который работает в российском правовом поле на территории Севастополя и Крыма, 31 мая заблокировал для своих пользователей в этом регионе доступ к соцсети «ВКонтакте» и сервисам «Яндекса» Mail.ru , сообщает севастопольский портал ForPost.

«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», — говорится в сообщении.