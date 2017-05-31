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Украинский провайдер заблокировал жителям Севастополя доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»
Украинский провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля», который работает в российском правовом поле на территории Севастополя и Крыма, 31 мая заблокировал для своих пользователей в этом регионе доступ к соцсети «ВКонтакте» и сервисам «Яндекса» и Mail.ru, сообщает севастопольский портал ForPost.
«Тысячи горожан остались без доступа к электронной почте, контактов в социальных сетях, бизнес-возможностей и сервисов», — говорится в сообщении.
«Воля» является одним из крупнейших провайдеров на Украине. Ранее компания сообщала, что к 1 июня 2017 года она планирует заблокировать доступ к российским интернет-ресурсом в рамках выполнения соответствующего указа украинского президента Петра Порошенко.
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