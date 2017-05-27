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Ученые рассказали, какую планету поглотит Солнце

Астрономы пришли к выводу, что Солнечная система однажды потеряет одну планету, которой, вероятно, станет Меркурий.
Напомним, что сегодня это небесное тело ближе других расположено к Солнцу.
Ученые установили, что орбита Меркурия постепенно смещается относительно своего изначального положения. Если такая тенденция продолжит свое развитие, то планета сможет «вырваться» из пределов Солнечной системы.
Существует также и другой сценарий развития событий. Специалисты не исключают, что звезда может однажды поглотить Меркурий. Это может случиться, когда Солнце превратится в газовый гигант. Такие изменения на небесном светиле также уничтожат все живое на Земле.
Видео Наука Технологии Хабаровск
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