Ученые рассказали, какую планету поглотит Солнце

Астрономы пришли к выводу, что Солнечная система однажды потеряет одну планету, которой, вероятно, станет Меркурий.

Напомним, что сегодня это небесное тело ближе других расположено к Солнцу.

Ученые установили, что орбита Меркурия постепенно смещается относительно своего изначального положения. Если такая тенденция продолжит свое развитие, то планета сможет «вырваться» из пределов Солнечной системы.

Существует также и другой сценарий развития событий. Специалисты не исключают, что звезда может однажды поглотить Меркурий. Это может случиться, когда Солнце превратится в газовый гигант. Такие изменения на небесном светиле также уничтожат все живое на Земле.