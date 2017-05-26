Сбербанк внедрил роботов для пересчета наличных средств. Об этом сказал журналистам заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов в кулуарах годового общего собрания акционеров.

«Мы показываем роботизированный участок работы в наших кассах, где один робот заменяет шестерых человек. Это новые разработки, которые мы уже сегодня внедрили, и в этом году эти разработки будут направлены в территориальные банки. В главном кассовом центре на Волгоградском проспекте уже этот участок работает в полном объеме», - сказал он.

«В этом году мы будем внедрять в Юго-Западном банке (Ростов) и в Волго-Вятском банке (Нижний Новгород). Они заменят кассовые центры, кассы пересчета денег - это бэкофисная функция», - подвел итог Кузнецов, комментируя дальнейшие планы по внедрению этой разработки.