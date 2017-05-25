Снять деньги в банкомате можно будет без карты и пароля

ВТБ, «Бинбанк», Крупнейшие российские банки планируют оснастить свои банкоматы системой распознавания внешности. Интерес к этой технологии проявили «Сбербанк» «Росбанк» и «Открытие». Об этом сообщает газета «Известия».

По словам директора департамента дистанционного банковского обслуживания «Бинбанка» Никиты Хомутова, с новой системой идентификации по лицу гражданам не придется набирать пароль и даже вводить карту.

«Бинбанк" работает над проектом по идентификации клиентов по лицу в банкоматах. Предполагаем, что пилотный проект может быть запущен уже в 2017 году. Основная цель — расширить возможности наших устройств самообслуживания по аутентификации клиентов. Используя биометрию, клиент сможет проводить операции в банкомате без ввода карты — в том числе снимать наличные, пополнять счета, проводить платежи», - сказал Хомутов.

Руководитель направления управления доступом центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Ярослав Жиронкин отметил, что банкам предстоит также решить вопрос «перевыпуска биометрического шаблона в случае его компрометации». По его словам, пластиковую карту, если ее подделали или украли, можно заменить на новую. Однако неясно, как будут действовать банки в случае имитации изображения.

По оценкам экспертов, переоснащение одного терминала обойдется примерно в 500–1000 долларов.

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