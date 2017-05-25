Названа по-настоящему работающая функция фитнес-трекеров

Американские медики оценили эффективность работы популярных фитнес-трекеров. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Personalized Medicine, кратко о нем сообщает Стэнфордский университет (США).

Главный вывод работы ученых — большинство фитнес-трекеров достаточно надежно определяют частоту пульса, но практически бесполезны для подсчета затраченной на физическую активность энергии (как правило выраженной в килокалориях).

К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав работу семи наиболее популярных, по версии авторов, наручных гаджетов ( Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Surge, Microsoft Band, Mio Alpha 2, PulseOn и Samsung Gear S2).

Всего в исследовании приняли участие 60 добровольцев — 31 женщин и 29 мужчин носили устройства во время ходьбы или занятий на беговой дорожке или велотренажере.

По мнению авторов, фитнес-трекеры ошибаются в измерении сожженных калорий по причине учета неполного объема данных (роста, веса, возраста и других индивидуальных показателей), тогда как частота пульса у человека всегда определяется напрямую.

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