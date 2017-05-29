В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry

Авторы вируса WannaCry, заразившего компьютеры в 150 странах две недели назад, вероятно, являются выходцами из таких южноазиатских стран, как Гонконг, Тайвань или Сингапур. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на американскую разведку.

К такому выводу, по данным издания, пришли специалисты, которые провели лингвистическую экспертизу вредоносного программного обеспечения. По их предположению, оно было написано китайскоязычными людьми с южными диалектами.

Специалисты утверждают, что «твердо уверены» в своих выводах. В более ранних отчетах, основанных на анализе кода, предполагалось, что за вирусной атакой стоят северокорейские программисты.

Вредоносная программа WannaCry блокировала информацию на зараженных компьютерах и выводила сообщение на 28 языках, требуя выкуп от 300 до 600 долларов за восстановление данных. Вымогатель начал распространяться 12 мая.