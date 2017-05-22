Последний тур: SpaceX начнет хоронить людей в космосе

Американская корпорация Elysium Space начала предлагать своим клиентам необычную услугу – захоронение праха умерших людей в космосе.

Для такой цели на космическом корабле отведут отдельное место, в котором пепел будет путешествовать в космосе в течение двух лет. После этого необычный катафалк с прахом предлагается сжечь в газовой оболочке Земли.

Стоимость услуги составляет 2,5 тыс. долларов. На данный момент на корабле выкуплено уже 100 мест, и новые брони на последний тур продолжают поступать в адрес корпорации.

Старт проекта намечен на конец 2017 года. Примечательно, что звездолет должна вывести в космос ракета Falcon 9 производства Space X.