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Сбой в «Мегафоне» превратили в мемы
Фото: vk.com
В интернете пользователи социальных сетей создали мемы о сбое в работе оператора мобильной связи «Мегафон». Об этом сообщает интернет-издание «Газета.ру».
На одном из мемов популярный персонаж «Ждун» задает вопрос: «А когда связь-то появится?». Автор другой картинки использовал кадр из фильма «Карнавал» с актрисой Ириной Муравьевой и подписью «Позвони мне, позвони». Кроме того, в мемах был использован кадр из другого известного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: актер Леонид Куравлев в роли Жоржа Милославского звонит из телефонной будки. Картинка подписана фразой: «Целый день не могу до тебя дозвониться».
Проблемы со связью у клиентов оператора были зафиксированы во многих российских регионах. В «Мегафоне» посоветовали активнее использовать мессенджеры. В компании обещали устранить неполадки со связью в ближайшее время. О проблемах со связью также сообщили клиенты «Билайна», Yota, МТС и Tele2. Однако в «Билайне»и МТС опровергли сообщения о сбоях, заявив, что сеть работает нормально.
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