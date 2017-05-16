Главное сейчас
-
«Выйду на третий майдан»: украинцы отреагировали на блокировку «ВКонтакте»
-
На Москву надвигается похолодание
-
Обзор зарубежных СМИ: Как украинцы перевозят мигрантов в ЕC на роскошных яхтах
-
Заподозренный в терроризме из-за плана казармы курсант обратился к Шойгу
-
Киев ввел санкции против Сбербанка, «Аэрофлота» и «Газпрома»
Главные события у вас в почте
Роскомнадзор ответил на петицию против блокировки Telegram
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отказался комментировать петицию против запрета мессенджера Telegram в России, сообщает Lenta.ru.
Апмелонский заявил, что Роскомнадзор слухи не комментирует.
Ранее на сайте сайте Change.org появилась петиция, направленная против возможного запрета Telegram в России. Авторы петиции отмечают, что с мая 2017 года в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Роскомнадзор направил в Telegram уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр, однако, по данным авторов петиции, команда мессенджера на запрос ведомства до исх пор не ответила. Пользователи Telegram опасаются, что в случае повторного игнорирования запроса Роскомнадзора, сервис могут заблокировать в России.
«Вы хотите защитить нашу свободу, не ответив на обращение Росмкомнадзора и не попав в реестр распространителей информации. Мы просим Вас предотвратить попадание Telegram в список запрещенных в России мессенджеров», — обращаются авторы петиции к создателю Telegram Павлу Дурову.
5 мая Роскомнадзор заблокировал китайский мессенжер WeChat. Причиной для блокировки стало непредоставление ведомству контактных сведений.
Оставить комментарий