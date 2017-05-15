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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Центробанк отозвал лицензии у Интеркоопбанка и у коммерческого банка содействия развитию торговли и снабжения «Информпрогресс». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В ЦБ пояснили, что Интеркоопбанк долгое время находился в поле зрения регулятора из-за «транзитных и сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами». Банк России решил отозвать у кредитной организации лицензию, мотивировав это неисполнением федеральных законов, нормативных актов и неоднократным нарушением в течение года требований, предусмотренных законом об отмывании денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. В банк назначили временную администрацию.
«Информпрогресс» потерял лицензию из-за того, что его бизнес-модель «была в значительной степени ориентирована на обслуживание интересов его собственников», отметили в ЦБ. При этом банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной сфере, и неадекватно оценивал кредитные риски. В итоге размер собственных средств организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. В банк назначили временную администрацию.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля 2017 года Интеркоопбанк занимал 573-е место в банковской системе России, а «Информпрогресс» - 575-е место.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что некоторые российские кредитные организации фальсифицируют сдаваемую в ЦБ отчетность и находятся в предбанкротном состоянии. По словам главы регулятора, ЦБ продолжит активно отзывать банковские лицензии в течение ближайших двух-трех лет. Она отметила, что четкого ориентира по числу банков, которые в итоге должны остаться на рынке, у ЦБ нет.
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