Президент Microsoft возложил на ЦРУ и АНБ вину за атаку вируса WannaCry

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ были опубликованы на WikiLeaks , теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру», — сказано в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

Смит сравнил произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии» и призвал воспринимать кибератаку как тревожный звонок для всех правительств в мире и сигнал скорее «пробудиться». По мнению руководителя Microsoft, об уязвимостях в программном обеспечении должны знать только разработчики, а не спецслужбы.

В современном мире атака WannaCry «выявляет тревожную связь между двумя самыми серьезными формами киберугроз — действиями государств и преступных групп», считает президент Microsoft.

14 мая директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что число жертв вируса может увеличиться утром в понедельник, 15 мая, в связи с началом рабочей недели.

Днем ранее блогер MalwareTech сообщил, что ему удалось приостановить распространение вируса путем регистрации домена с бессмысленным названием iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com.

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) шифрует информацию и требует заплатить выкуп. Вредоносная программа начала активно распространяться 12 мая и заразила десятки тысяч компьютеров в 74 государствах мира. Эксперты назвали эту атаку самой массовой в истории.