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В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки
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В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки 

ТАСС 11 июля 2018
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Новгородская научно-исследовательская компания «Техбионик» создала детский модульный протез руки, аналогов которому в России не выпускают. Образец работает за счет биоэлектрических сигналов мышц и выполняет несколько типов схватов, рассказал в среду ТАСС инженер-биомеханик, член Всероссийской гильдии протезистов-ортопедов Владимир Новиков.
"В России, конечно, не очень много таких [с пороками верхних конечностей] детей, но для них действительно у нас ничего подобного не производят. Есть косметические протезы, но они нефункциональные. Разработанный в Великом Новгороде протез выполняет схват, раскрытие кисти, а модульность дает возможность подбирать протез индивидуально для каждого случая", — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что в отличие от тяговых протезов, которые функционируют только за счет дополнительных движений, новгородская разработка приводится в действие благодаря электрическому сигналу, который поступает от мышц.
По словам руководителя научно-исследовательской компании Станислава Муравьева, зарубежные детские протезы способны выполнять только две функции — раскрытие и закрытие кисти. В новгородском образце предполагается три степени свободы движения. «Протез может выполнять, например, пинцетный схват с помощью среднего, указательного и большого пальца, либо силовой — когда сжимаются все пальцы. И важное отличие от других образцов — наш способен адаптировать схват по форме предмета», — рассказал он.
Разработчик также уточнил, что в образце используется принцип модульности, благодаря которому можно собирать разные конфигурации протеза, в зависимости от патологий пациента. Ранее компания представила вариант модульного протеза для взрослых, который планирует выпускать новгородское предприятие «Квант», также заинтересованное и в производстве реабилитационных средств для детей. Предполагается, что их стоимость будет укладываться в размер выплат Фонда социального страхования.
Первой индивидуальный протез нового образца получит 9-летняя жительница Ленинградской области Маша Гайдукова с врожденной аномалией руки. «У Маши косметический протез, он уже пришел в негодность. Мы очень хотим, чтобы наш протез был приближен к руке, чтобы можно было делать какие-то действия, потому что сейчас это невозможно. Ребенок пойдет в третий класс и пишет левой рукой, хотя от рождения правша», — поделилась с ТАСС мама девочки Наталья Кузнецова.
В июле в беседе с ТАСС министр промышленности и торговли региона Илья Маленко отмечал, что сейчас в Новгородской области формируется медико-реабилитационный кластер. В него привлечены 15 участников, которые будут заниматься производством средств реабилитации для инвалидов. В работе кластера будет задействована и компания «Техбионик». По словам Маленко, в течение трех лет в Великом Новгороде также планируется открыть реабилитационный центр, в котором будут использоваться бионические технологии.
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