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Алексей Рогозин утвержден на должность гендиректора компании "Ил"
Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил". Об этом говорится в материалах корпорации.
"Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
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