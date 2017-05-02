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ТАСС

Алексей Рогозин утвержден на должность гендиректора компании "Ил"

Сын Рогозина получил новую должность
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Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) утвердил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексея Рогозина генеральным директором ОАО "Ил". Об этом говорится в материалах корпорации.
"Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
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Бизнес Технологии
ОАК Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина
Алексей Рогозин Сергей Вельможкин
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