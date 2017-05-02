Китайские инженеры создали боевого робота Monkey King

Инженеры китайской компании Greatmetal создали прототип боевого робота Monkey King, который был представлен на фестивале G-Festival в Пекине. На канале Megabots в Youtube появилось видео о новой пилотируемой машине.

Качество ролика, смонтированного при помощи компьютера, оставляет желать лучшего и не дает представления об истинных качествах робота. Сообщается, что Monkey King способен передвигаться на четырех конечностях, но может встать в полный рост на две ноги. Находясь в вертикальном положении, робот может взять в руки жезл, который носит на спине, и использовать его в качестве оружия.

Создатели планируют стать первой китайской командой в международной лиге боевых роботов Megabots.