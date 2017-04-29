СМИ: Запуск «Протона» вновь могут перенести

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником связи Echostar 21 может быть вновь перенесен на начало лета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме «Байконур».

Ранее сообщалось, что первый запуск «Протона-М» после приостановки будет осуществлен 29 мая.

«Уже понятно, что из-за нерешенных технических проблем пуски возобновить в конце мая не получится, и пуск «Протона» со спутником Echostar 21 сдвигается минимум на начало июня, -сказал собеседник агентства. - Соответственно, незначительно сдвинутся и все остальные пуски ракет «Протон», намеченные на этот год».

Двигатели для первой и второй ступеней ракеты были возвращены обратно на Воронежский механический завод (ВМЗ) из-за отклонения в работе. Они были отозваны после аварии космического грузового корабля «Прогресс МС-04» в декабре 2016 года. Согласно заключению специалистов «Роскосмоса» , в них использовался неверный припой.

Спутник Echostar 21 должны были запустить еще в конце прошлого года, однако сроки несколько раз сдвигались.

В этом году планировалось запустить с помощью ракеты «Протон» еще несколько спутников - Amazonas 5 и AsiaSat 9, а также российский военный спутник «Благовест».