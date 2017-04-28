Россия и Китай приступили к разработке нового самолета

Китай и Россия начали разработку широкофюзеляжного коммерческого пассажирского реактивного авиалайнера на 280 посадочных мест, радиус перелета которого составит 12 тысяч километров. Об этом заявила китайская авиационная компания СОМАС, сообщает China Daily.

«Разработка самолета была начата совсем недавно», — заявил президент COMAC Хэ Дафэн.

Разработкой реактивного авиалайнера специалисты будут заниматься в Москве, а работы по непосредственной сборке самолета будут проводить в Шанхае. «Хотелось бы надеяться, что разработка широкофюзеляжного самолета может простимулировать рост многих смежных с авиацией производственных секторов Китая. При этом Китай сможет изучить и перенять опыт России, повысив уровень производства в сфере гражданской авиации», - рассказал профессор университета гражданской авиации КНР в Тяньцзине Ли Сяоцзинь.

Отмечается, что в ближайшем будущем состоится испытательный полет первого китайского коммерческого узкофюзеляжного авиалайнера C919, производством которого также занималась компания СОМАС.