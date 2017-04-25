Пользователь YouTube с ником Kevin N обнаружил в мобильной операционной системе iOS необычную ошибку, которая позволяет "завесить" iPhone. Свой опыт он продемонстрировал в снятом им ролике.

По словам энтузиаста, для того чтобы временно превратить смартфон в "кирпич", необходимо открыть приложение "Настройки" и выбрать в нем меню "Пункт управления". Затем достаточно свернуть программу, выдвинуть нижнюю шторку и одновременно нажать на ней кнопки AirDrop, Night Shift и одну из иконок нижнего ряда.

После этого смартфон зависнет и придет в себя только после перезагрузки. Отмечается, что в некоторых случаях его придется перезагрузить еще раз, потому что пропадет доступ к сетям Wi-Fi.

Ошибка присутствует во всех свежих версиях iOS, включая бета-версию 10.3.2.