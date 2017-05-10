Сливной бачок

До выхода нового iPhone осталось менее полугода. А это значит, что на свет из своих уютных и не очень берлог выползли разномастные аналитики, предсказатели, эксперты и прочие инсайдеры, готовые рассказать «всю правду» о новом телефоне Apple . О том, что на самом деле представит компания и будет ли восьмая модель, — в материале «Ленты.ру»

Почти все аналитики уверяют: в 2017 году Apple представит iPhone 8. Стандартный цикл компании длится два года: сперва выпускают номерную модель с новым дизайном, а потом S-версию с новыми фишками и прежним внешним видом. В прошлом году был представлен iPhone 7, и сейчас, по логике, должен выйти 7s, но все может пойти не так, в пользу чего говорят сразу несколько интересных нюансов.

Во-первых, в 2017 году Apple празднует 10 лет с момента презентации первого iPhone, и игнорировать это событие было бы по меньшей мере странно. Во-вторых, прошлогодняя «семерка» получилась уж слишком простой: дизайн не изменился, добавилось лишь два новых цвета корпуса, а двойная камера доступна только в Plus-версии.

Похоже, Apple решила придержать козыри до юбилея (если таковые, конечно, имеются). В таком случае этой осенью может выйти смартфон с новыми технологиями и обновленным дизайном.

Однако некоторые инсайдеры придерживаются другой точки зрения: Apple выпустит и iPhone 7s, и iPhone 8, но с перерывом в пару месяцев. По их теории, 7s закономерно станет улучшенной версией «семерки», а «восьмерка» выступит премиальным аппаратом с уникальными особенностями. По этой причине, кстати, возникли споры и о названии. Основных версий две: либо нас ждет iPhone X (в честь юбилея), либо iPhone Edition (по аналогии с Apple Watch).

Другой вариант: осенью 2017 года не будет никакого iPhone 8, и выйдет он лишь в 2018-м. Это устройство настолько революционное, что даже сама Apple не может совладать с его производством. По словам источников с завода Foxconn, предприятие уже получило заказы на производство двух новых iPhone — 7s и 7s Plus.

В конце 2016 года крупные производители начали выпускать безрамочные смартфоны. Тенденцию подхватили и Samsung с LG, выпустив Galaxy S8 и G6. На фоне этих телефонов iPhone 7 смотрится с некоторой тоской, потому что и рамки у него огромные, и габариты внушительные. В связи с этим многие уверены в выходе iPhone c современным экраном.

Причем согласно слухам, Apple не изменит пропорции iPhone при внедрении безрамочного экрана, как это делали конкуренты. По сути, в старый корпус поместят новый экран «от края до края». Как утверждает известный аналитик из KGI Securities Мин-Чи Куо, основная область дисплея займет 5,15 дюйма. Остальное пространство под экраном — «функциональная зона», где расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана располагают диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2800x1242 точек. При этом габариты устройства будут соответствовать привычным iPhone 6/6s/7 Plus.

Многое указывает и на то, что Apple наконец перейдет к OLED-экранам. Об этом заявил генеральный директор Sharp Тай Джен-ву (Tai Jeng-wu) еще в ноябре прошлого года. Тогда же Apple заказала у Samsung Display 100 миллионов OLED-панелей для iPhone, а спустя несколько месяцев — еще 60 миллионов экранов. Если учесть, что ежегодно компания продает около 200 миллионов телефонов, Samsung обеспечит экранами не менее 80 процентов iPhone 8.

По поводу дизайна не стоит ждать чего-то невероятного. Некоторые считают, что в честь юбилея Apple возродит и переосмыслит дизайн первого iPhone, но в действительности все будет гораздо проще. Судя по многочисленным схематичным изображениям, смартфон не сильно преобразится, а самым значимым отличием станет задняя крышка из стекла. Это касается только самой дорогой версии устройства, ведь вместе с ним ожидается выпуск еще двух телефонов. Те, что попроще, по слухам, получат все тот же LCD-экран и дизайн как у iPhone 7.

Про особенности нового iPhone в сети слухов больше всего. Под пристальное внимание попадают даже футуристичные патенты Apple, вроде зарядки телефона по Wi-Fi и использования «жидкого металла». Но стоит иметь в виду, что этим разработкам дадут ход только через несколько лет.

Самое ожидаемое нововведение — беспроводная зарядка. Компания долгое время игнорировала популярный среди Android-смартфонов стандарт Qi, но в конце прошлого года вложила 10 миллионов долларов в стартап Energous, разработавший технологию WattUp, которая использует радиочастоты для передачи энергии на расстояние до 4,5 метров. Эту технологию можно интегрировать в планшеты, ноутбуки, часы, наушники и прочие гаджеты. Сразу после сделки директор Energous намекнул, что уже в 2017 году Apple выпустит устройство с поддержкой WattUp.

Серьезные изменения ждут и камеру телефона. Абсолютно все рендеры, схемы и макеты указывают на то, что ее модули получат вертикальную ориентацию. Это необходимо для записи VR- и AR-контента, в любви к которому не раз признавался Тим Кук . Помимо этого, камера сможет делать трехмерные фотографии.

Порой звучат и совсем неожиданные пророчества. К примеру, источник The Wall Street Journal в феврале рассказал, что Apple откажется от собственного разъема Lightning в пользу двухстороннего 24-контактного USB Type-C. Объясняется это попыткой привести все устройства под один стандарт, потому что MacBook уже перешли на USB Type-C.

К подобным странным утечкам относятся и предсказания появления Smart Connector в iPhone 8. Пока эта контактная группа используется в iPad Pro для подключения клавиатуры. Ее ожидали еще в iPhone 7, однако тогда никто не имел представления, для чего это требуется. Сейчас же аналитики смогли придумать объяснение: для подключения AR-очков, а также других аксессуаров, вроде наушников.

О характеристиках iPhone 8 известно мало. По слухам, новый процессор А11 будет на 35 процентов энергоэффективнее предыдущего поколения процессоров. Недавно в сети опубликовали результаты его тестов в GeekBench: производительность увеличилась в полтора раза. Позже выяснилось, что это фейк — реальные результаты будут не сильно отличаться. Оперативной памяти планируется три гигабайта.

И это лишь начало парада утечек и сливов. Ожидается еще больше подробностей об iPhone, а к моменту презентации в сети сообщат практически все детали. Кроме того, на WWDC 2017 Apple покажет новую iOS, в которой будет несколько намеков на то, каким окажется iPhone 8.