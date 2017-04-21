Рекордная подлодка-гигант встанет на службу ВМФ России

Российский Военно-морской флот в ближайшие годы получит новую подводную лодку огромных размеров. Научно-субмарина «Белгород» создается на базе ракетоносца «Антей», но будет длиннее его на 30 метров. Таким образом, лодка может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая в мире – 184 метра в длину.

«Белгород» будет нести на себе глубоководные батискафы и научное оборудование. Подводной лодке предстоит разведывать дно арктического шельфа, вести поиск полезных ископаемых и участвовать в прокладке подводных коммуникаций.

Работы по превращению «Антея» в научный проект должны быть закончены в 2018 году. Работы ведутся на Северодвинском машиностроительном заводе. Ракетный отсек боевой субмарины превращается в отсек, где будут помещаться шлюзовые камеры для посадки в батискафы и высадки водолазов.

Вадим Козюлин. — По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей, — сообщил «Известиям» профессор Академии военных наук

В настоящее время пальму первенства среди российских АПЛ держат субмарины проекта 941 типа «Тайфун». Их длина составляет 173 метра.