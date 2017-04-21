ВМФ России получит самую большую атомную подлодку в мире

Атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород», предназначенная для выполнения научно-исследовательских миссий, станет самой большой субмариной в российском Военно-морском флоте и обгонит по размерам и водоизмещению внесенный в Книгу рекордов Гиннесса тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун». Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей», работа по модернизации завершится в 2018 году. Подлодка займется изучением дна российского арктического шельфа, будет искать на больших глубина полезные ископаемые и прокладывать подводные коммуникации, пишут «Известия».

«По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик». На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей», - рассказал эксперт.

До появления «Белгорода» одними из самых уникальных систем вооружения в мире были АПЛ проекта 941 типа «Тайфун», полное водоизмещение которых составляет почти 50 тыс. тонн.