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"Тяньчжоу-1" и лаборатория"Тяньгун-2" впервые состыкуются в космосе
Фото: © AP Photo / Ju Zhenhua/Xinhua
Первая автоматическая состыковка китайского космического корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1") и лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") состоится в субботу 22 апреля, передает агентство Синьхуа.
Как сообщили агентству в китайской аэрокосмической компании (CASIC), в настоящий момент микроволновой радар и микроволновой автоответчик, отвечающие за процесс, уже прошли необходимый осмотр. При этом точное время состыковки не сообщается.
Китай в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1". В настоящий момент корабль находится на заданной орбите на высоте 393 километра. Он доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2".
Ранее сообщалось, что "Тяньчжоу-1" после пуска трижды состыкуется на орбите с космической лабораторией "Тяньгун-2" для ее дозаправки и проведения экспериментов и тестов. Он проведет на собственной орбите около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией "Тяньгун-2".
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