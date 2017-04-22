"Тяньчжоу-1" и лаборатория"Тяньгун-2" впервые состыкуются в космосе

Первая автоматическая состыковка китайского космического корабля "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1") и лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") состоится в субботу 22 апреля, передает агентство Синьхуа.

Как сообщили агентству в китайской аэрокосмической компании (CASIC), в настоящий момент микроволновой радар и микроволновой автоответчик, отвечающие за процесс, уже прошли необходимый осмотр. При этом точное время состыковки не сообщается.

Китай в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань осуществил запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1". В настоящий момент корабль находится на заданной орбите на высоте 393 километра. Он доставил на орбиту более шести тонн груза, включая топливо и другие припасы для космической лаборатории "Тяньгун-2".

Ранее сообщалось, что "Тяньчжоу-1" после пуска трижды состыкуется на орбите с космической лабораторией "Тяньгун-2" для ее дозаправки и проведения экспериментов и тестов. Он проведет на собственной орбите около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией "Тяньгун-2".