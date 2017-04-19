Двое в лодке, не считая еды. Речь о космическом корабле, который через считанные часы отправится с Байконура. На его борту россиянин Федор Юрчихин и американец Джек Фишер . Третье место займут продукты питания для космической экспедиции. И хотя на МКС отправятся только в четверг, ракета-носитель "Союз" — уже на площадке.

Американка Элизабет Фишер в Казахстане впервые. Причина веская – муж впервые полетит в космос. Астронавт НАСА Джек Фишер готовился: съездил в Россию и обратно 13 раз, занимался русским языком, изучал устройство ракеты. "Дочки им очень гордятся", — улыбается Элизабет. "Я работаю в небольшом магазинчике, конечно, все в округе знают, что мой муж — астронавт. Это по-настоящему круто: он всегда метил в звезды. И теперь он на самом деле полетит на орбиту", — счастлива Элизабет Фишер, супруга космонавта Джека Фишера.

Двоюродные брат и сестра, дети, друзья – попрощаться с Джеком Фишером перед полугодом в невесомости на Байконур из Америки прилетели 14 человек. Мама, конечно, тоже здесь. "Он шёл к этому с детства. Мы смеялись: ну, конечно, все хотят быть космонавтами, но поставил себе цель и добился ее. Я не переживаю за него, ведь это – его большая мечта", — говорит Джобелл Фишер, мать космонавта Джека Фишера.

А у космонавта Федора Юрчихина мечта сбылась давно. В 2002 году. Этот полет в космос станет пятым. В 2013 году именно он брал на орбиту Олимпийский факел. Если посчитать, сколько времени всего провел в космосе, получится почти полтора года. Сейчас и Юрчихин, и Фишер готовятся к старту. Конечно, на космодроме готовят и "Союз".

На Байконуре 7 утра. Вывозить "Союз" на рассвете: традицию не нарушают с 1957-го. Тогда перед поездом с ракетой лично шел создатель – Сергей Королев . Пока ракета едет по рельсам, в небе – вертолет. Вдоль железной дороги – охрана. Так "Союз" везут к старту. Локомотив с ракетой движется медленно — 8 километров за полтора часа. Можно провожать "Союз" до стартовой площадки пешком.

Следующий этап — установка ракеты на стартовом комплексе, тот самый Гагаринский старт. За процессом следит Игорь Бармин. Говорят, космонавты, да и остальные сотрудники этой отрасли, суеверные, но Игорь Владимирович в приметы решительно не верит. Говорит: вывозить ракету на рассвете – не традиция, так нужно, чтобы хватило "Союз" к вылету.

"Я не верю ни в какие вообще приметы, абсолютно, поэтому, действительно, начинают вот здесь в девять часов, как вы видите. Надо здесь оказаться утром, и чтобы у тебя был полный рабочий день, нужно выезжать в семь часов из МИК на 112 площадке, чтобы успеть. Никаких абсолютно сакральных смыслов в этом. Тем более, что отцы основатели ракетной техники были абсолютно неверующие люди, они были атеисты, поэтому ничего что-то свыше им для работы не требовалось", — рассказывает Игорь Бармин, президент Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Стыковка коммуникаций, проверка бортовых систем и главное – заправка. Ракету готовят к пуску. Космонавты Федор Юрчихин и Джек Фишер в среду поговорят с журналистами – правда, общаться придется через стекло — режим обсервации, по-другому карантин. И это уже не традиция – строгое требование.