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В России разблокирован популярный порносайт
В России сняли блокировку с порносайта xHamster. Информация об этом появилась в аккаунте ресурса в Twitter.
«Мы ценим любовь, спасибо за разблокировку! Slava Rossii!», - говорится в сообщении.
Сайт с порнографией был заблокирован в феврале 2015 года. Соответствующее решение принял Апастовский районный суд Татарстана. 13 апреля блокировка была снята с крупнейшего в мире порноресурса PornHub. На территории России до сих пор заблокированы ресурсы Brazzers и YouPorn.
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