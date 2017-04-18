В России разблокирован популярный порносайт

В России сняли блокировку с порносайта xHamster. Информация об этом появилась в аккаунте ресурса в Twitter

«Мы ценим любовь, спасибо за разблокировку! Slava Rossii!», - говорится в сообщении.

Сайт с порнографией был заблокирован в феврале 2015 года. Соответствующее решение принял Апастовский районный суд Татарстана. 13 апреля блокировка была снята с крупнейшего в мире порноресурса PornHub. На территории России до сих пор заблокированы ресурсы Brazzers и YouPorn.