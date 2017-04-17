«Ростех» создал операционную систему для работы с гостайной

В скором времени в России появится специальная операционная система «ОСь», предназначенная для работы с данными, являющимися государственной тайной. Ее разработало ООО «Национальный центр информатизации» — дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» — на базе Linux.

Заявка на включение «ОСи» в реестр отечественного программного обеспечения была подана 11 апреля, а в настоящее время операционную систему тестируют в Минкомсвязи РФ.

Представители НЦИ сообщили «Известиям», что «ОСь» предназначена в первую очередь для использования федеральными и региональными органами власти, местным самоуправлением, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.

«Отличительная черта нашей операционной системы — возможность ее интеграции с ПО сторонних производителей, в частности, созданным для MS Windows», — пояснили в компании-разработчике. Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что это крайне важно для «плавной миграции на отечественные приложения».