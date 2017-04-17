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«Ростех» создал операционную систему для работы с гостайной
В скором времени в России появится специальная операционная система «ОСь», предназначенная для работы с данными, являющимися государственной тайной. Ее разработало ООО «Национальный центр информатизации» — дочерняя компания государственной корпорации «Ростех» — на базе Linux.
Заявка на включение «ОСи» в реестр отечественного программного обеспечения была подана 11 апреля, а в настоящее время операционную систему тестируют в Минкомсвязи РФ.
Представители НЦИ сообщили «Известиям», что «ОСь» предназначена в первую очередь для использования федеральными и региональными органами власти, местным самоуправлением, госкорпорациями и компаниями с государственным участием.
«Отличительная черта нашей операционной системы — возможность ее интеграции с ПО сторонних производителей, в частности, созданным для MS Windows», — пояснили в компании-разработчике. Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин считает, что это крайне важно для «плавной миграции на отечественные приложения».
По мнению президента НП «Руссофт» Валентина Макарова, новая операционная система может применяться на критически важных объектах в различных сферах экономики. «Безопасность важна не только в министерствах или Госдуме, но везде, где можно нанести урон населению, государству», — заявил он.
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