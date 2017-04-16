В Швеции изобрели «экологический» способ захоронения усопших

Ученые из Швеции полагают, что человечество находится на пороге пересмотра похоронных традиций в пользу экологически оправданных технологий.

По мнению шведских специалистов, человеческое тело является богатым кладезем минеральных веществ, которые могут быть использованы для спасения «зеленого фонда» планеты. Ученые предложили использовать останки умерших людей для обогащения почвы лесонасаждений.

Ученые пояснили, что если тело умершего человека подвергнуть быстрой и глубокой заморозке с помощью жидкого азота, а затем измельчить в крошку при помощи сильной вибрации, то получится отличное органическое удобрение. Полученную массу легко освободить от примесей металла, жидкости и высушить. Сухая органическая масса, идентичная привычному праху, следует поместить в специальную растворимую капсулу, которая помещается на незначительную глубину в землю.

Ученые уверены, что человеческий прах, полученный подобным образом, легко растворится в течении первого года после захоронения и послужит великолепным удобрением для деревьев.