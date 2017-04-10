Экипаж миссии МКС 49/50 покинет Международную космическую станцию и вернется на Землю 10 апреля в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-02", сообщили журналистам в понедельник в Центре управления полетами (ЦУП)

В промежутке между 7.30 и 8.00 мск космонавты попрощаются с остающимися на станции и перейдут в космический корабль "Союз МС-02". Отстыковка от МКС запланирована на 10.58 мск. В 13.28 мск двигатели корабля будут включены на торможение, а в 13.58 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна, после чего экипаж испытает перегрузку около 4G. Приземление спускаемой капсулы ожидается в 14.20 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.