Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов

Группа химиков из Калифорнийского университета в Риверсайде создали самовосстанавливающийся материал, который может проводить электричество. Это позволяет использовать его в качестве дисплея для смартфонов, пишет Business Insider.

Ведущий автор исследования Чао Ван (Chao Wang) в ходе 253-й Национальной встречи и выставки Американского химического сообщества (ACS) рассказал, что материал отлично себя проявляет в тестах на устойчивость к царапинам и порезам. Если его разорвать пополам, то на полное восстановление уйдет менее суток. Он также может растягиваться в 50 раз от первоначальной длины.

В основе материала лежит тип нековалентной связи, известный как ион-дипольное взаимодействие. Таким образом, если он поврежден или разорван, ионы и молекулы притягиваются друг к другу, восстанавливая поверхность.

«Может показаться, что самовосстанавливающиеся материалы могут быть применимы лишь в далеком будущем, но я уверен, что они скоро появятся в мобильных телефонах. В течение трех лет они поступят на рынок и изменят нашу повседневную жизнь», — рассказал Ван.

Создатели отмечают, что при разработке инновационного материала вдохновлялись персонажем комиксов Росомахой, который также обладает способностью к регенерации. Создатели уверены, что их материал, кроме смартфонов, можно использовать в робототехнике и биосенсорах.