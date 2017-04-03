Центр управления полетами поднимет высоту полета МКС на 1 км

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет увеличена в понедельник на километр с помощью двигателей служебного модуля "Звезда", сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП)

"Начало коррекции запланировано на 17:35 мск. Двигатели служебного модуля проработают примерно 35 секунд и поднимут высоту орбиты станции почти на 1 км. После выполнения маневра средняя высота орбиты МКС составит приблизительно 404,9 км", - сказал представитель ЦУПа.

Коррекция будет проведена по команде с Земли, уточнил он.

По его словам, маневр планируется провести с целью формирования баллистических условий для посадки 10 апреля пилотируемого корабля "Союз МС-02", а также запуска и стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-04" 20 апреля.

Предыдущая коррекция проводилась 2 марта также с помощью модуля "Звезда" и также для создания благоприятных условий для посадки и старта, соответственно, кораблей "Союз МС-02" и "Союз МС-04".