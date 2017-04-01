Сервис микроблогов Twitter изменил стандартный аватар пользователя. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на сайте компании.

До этого на картинке по умолчанию было изображено яйцо, теперь — человеческий силуэт. Это контур головы и верхней части туловища человека, оно выполнено в контрастных серых тонах, чтобы его могли распознавать даже люди с проблемами со зрением.

«На протяжении последних семи лет у всех, кто создавал аккаунт в Twitter, фотографией профиля по умолчанию было яйцо. Так мы хотели обыграть мысль о том, что яйца превращаются в птиц, а те разносят твиты, которые вы видите в Twitter! Но настало время для чего-то нового, чего-то, что вдохновило бы людей загружать собственные фотографии для более личного выражения мнения. Поэтому сегодня мы представляем новую стандартную картинку профиля», — объясняется в публикации.

Также там сказано, что многие пользователи считали яйцо «милым и веселым» символом, поэтому не загружали в профиль свои картинки. В Twitter полагают, что новое изображение вдохновит людей на то, чтобы менять безликую картинку на персонифицированное изображение. В результате станет меньше безымянных страниц, которые нередко создаются для публикации оскорбительных сообщений.

Twitter (от английского глагола to tweet – «щебетать») — социальная сеть для обмена короткими сообщениями, а также фотографиями и видео, кроме того, в ней можно проводить опросы.