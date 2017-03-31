Роскосмос решил пойти по пути Илона Маска

В России начнут создавать ракеты с многоразовыми элементами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскосмоса Игоря Комаров а.

«У нас есть определенные наработки. У нас есть двигатели, которые могут работать многократно. Для новой ракеты будут использованы двигатели, которые могут быть использованы многократно. Это двигатель, 191-й двигатель (РД-191 — прим. Рамблер/новости.), двигатели для «Ангары», мы также будем использовать возможности возвращаемых составных частей ракет», — заявил Комаров.

В 2031 году планируется начать летные испытания сверхлегкой ракеты с возвращаемой первой ступенью.