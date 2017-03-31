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Роскосмос решил пойти по пути Илона Маска
Фото: Роскосмос
В России начнут создавать ракеты с многоразовыми элементами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роскосмоса Игоря Комарова.
«У нас есть определенные наработки. У нас есть двигатели, которые могут работать многократно. Для новой ракеты будут использованы двигатели, которые могут быть использованы многократно. Это двигатель, 191-й двигатель (РД-191 — прим. Рамблер/новости.), двигатели для «Ангары», мы также будем использовать возможности возвращаемых составных частей ракет», — заявил Комаров.
В 2031 году планируется начать летные испытания сверхлегкой ракеты с возвращаемой первой ступенью.
Игорь Комаров поздравил Илона Маска с успешным запуском и возвращением повторно используемой первой ступени ракеты Falcon 9. 31 марта частная компания SpaceX вывела на геопереходную орбиту телекоммуникационный спутник SES-10. После выполнения задачи первая ступень была возвращена на Землю. О планах производства к 2020-м годам многоразовой ракеты New Glenn ранее заявляли в компании Blue Origin.
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