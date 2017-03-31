Песков оценил шансы России обогнать Илона Маска в космосе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может «достойно принимать участие в конкуренции» с компанией Илона Маска SpaceX. Об этом сообщает РИА Новости. https://ria.ru/science/20170331/1491193625.html

На вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за технологическими прорывами SpaceX, Песков ответил утвердительно и назвал повторный запуск ракеты Falcon 9 «очень важным достижением».

«Разумеется, за технологическими прорывами во всем мире и в Кремле, и в наших ведомствах, которые курируют область науки и область внедренческую, следят очень внимательно», - заверил представитель Кремля. По его мнению, специалисты российской космической отрасли «будут принимать во внимание развитие таких технологий».

Песков добавил, что корпорация Роскосмос «тоже проходит через период трансформации» и совершенствует свою работу. «И неоднократно руководитель Роскосмоса (Игорь) Комаров докладывал президенту о наличии тоже достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты. Поэтому это конкуренция, конкуренция достаточно жесткая», - заключил он.

Ранее первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 повторно приземлилась на плавучую платформу космического центра Кеннеди во Флориде. Повторный пуск и приземление ракеты были совершены впервые в истории. Маск назвал событие «революцией в космической индустрии». По его словам, повторное применение носителей может значительно удешевить стоимость запусков и упростить регулярные экспедиции в космос.