Хакеры разместили в Facebook Олланда приглашение на "отвальную вечеринку"

Неизвестные хакеры разместили на странице президента Франции Франсуа Олланда в Facebook приглашение прийти на "отвальную вечеринку" в связи с предстоящим истечением его полномочий.

Объявление, появившееся на странице Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. По данным телеканала BFMTV, приглашение было удалено только через час после его появления.

Авторы шуточного приглашения в принципе известны: его распространяли в сети активисты движения "За отставку Олланда". Однако представители группы отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй мандат на посту главы государства.