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Неизвестные хакеры угрожают стереть данные со всех iPhone
Турецкие хакеры угрожают удалить персональную информацию с любых выбранных ими iPhone. Члены группировки Turkish Crime Family обещают исполнить угрозы в случае, если Apple не заплатит крупный выкуп. Об этом сообщает Motherboard.
По словам мошенников, у них уже есть доступ к данным 300 миллионов электронных адресов клиентов американской компании и большому объему личной информации с аккаунтов iCloud. Хакеры требуют 75 тысяч долларов в биткоинах или подарочные карты iTunes номиналом в 100 тысяч долларов. Злоумышленники поставили руководству Apple ультиматум до 7 апреля. В подтверждение своих намерений хакеры предоставили скриншоты переписки со службой безопасности Apple и выложили ролик, на котором они якобы взламывают один из аккаунтов.
15 марта хакеры выложили в сеть 123 интимных снимка и два видео Эммы Уотсон. Персональная информация была украдена из iCloud. Также в интернет попали снимки Аманды Сейфрид, на которых она позирует обнаженной со своим бывшим парнем Джастином Лонгом.
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