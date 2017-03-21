Неизвестные хакеры угрожают стереть данные со всех iPhone

Турецкие хакеры угрожают удалить персональную информацию с любых выбранных ими iPhone. Члены группировки Turkish Crime Family обещают исполнить угрозы в случае, если Apple не заплатит крупный выкуп. Об этом сообщает Motherboard

По словам мошенников, у них уже есть доступ к данным 300 миллионов электронных адресов клиентов американской компании и большому объему личной информации с аккаунтов iCloud. Хакеры требуют 75 тысяч долларов в биткоинах или подарочные карты iTunes номиналом в 100 тысяч долларов. Злоумышленники поставили руководству Apple ультиматум до 7 апреля. В подтверждение своих намерений хакеры предоставили скриншоты переписки со службой безопасности Apple и выложили ролик, на котором они якобы взламывают один из аккаунтов.