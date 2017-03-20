Еще не вышедший смартфон стал самым мощным в мире

Смартфон Samsung Galaxy S8, анонс которого, по слухам, может состояться 29 марта, уже стал самым мощным в мире по версии бенчмарка AnTuTu, установив новый рекорд производительности. Об этом пишет Phone Arena.

По результатам теста будущий флагман южнокорейского производителя набрал 205,284 балла. Это более чем на 40 тысяч баллов больше, чем у самого мощного Android-смартфона из присутствующих на рынке - OnePlus 3T. В недавних тестах AnTuTu он набрал 162,423 балла.

Phone Arena отмечает, что осталось неизвестным, какой процессор использовался в смартфоне, попавшем на тестирование. В зависимости от региона продаж это может быть новейший Qualcomm Snapdragon 835 (США и Китай) или фирменный Samsung Exynos 8895 (все остальные страны).

Ожидается, что новый Galaxy выйдет в двух модификациях - S8 (экран с диагональю 5,1 дюйма) и S8 Plus (6,1 дюйма, загнутые края). Разрешение экранов у обеих моделей составит 2560x1440 пикселей, объем памяти - 4 или 6 гигабайт в зависимости от модификации, постоянной - 64 гигабайта. Устройства также будут поддерживать беспроводную зарядку.