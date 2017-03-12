Ученые МГУ рассказали, когда люди перестанут стареть

Ученые МГУ приоткрыли завесу тайны над феноменом долголетия. Пока речь идет не о человечестве, а только о "землекопах", да еще и "голых". Голый землекоп – это маленький грызун, родственник обычных мышей. Обитает в Африке. Но живет поразительно долго для своего видового братства. На минувшей неделе выводы биологов и математиков МГУ были опубликованы в одном из самых престижных мировых научных журналов – Physiological Reveiws.

Голые. Но не смешные. И, в общем, не красавцы – что-то среднее между крысой, кротом и поросёнком. А ведь эти странные трогательные существа – ни больше, ни меньше – главная надежда человечества, заявил "ТВ Центр". На долгую жизнь, без старости и болезней. Только они так и умеют.

"Главный долгожитель землекопов - больше тридцати пяти лет. Это немыслимо для такого маленького существа, для аналога мыши. Ну, это как бы человек жил тысячу лет", - рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев

О существовании этих голых землекопов известно еще с девятнадцатого века. Обитают они в Африке, под землей. Роют бесчисленные тоннели. Интереса особого для ученых не представляли, пока в восьмидесятых годах прошлого века американская исследовательница Рошель Баффенштайн не поселила их у себя в виварии, и не стала за ними наблюдать. Они поразили её не только долголетием – а первые подопечные живы до сих пор – но и тем, что совершенно не старели. Внешне не менялись вообще. Да еще и обладали фантастической иммунной системой – инфекции им не страшны, раны заживают моментально. Считалось – даже раком не болеют. Два случая, впрочем, ученые нашли. Но поразились, какой антираковой защитой обладает организм землекопов.

"У них очень развито так называемое контактное торможение, когда клетки начинают делиться, образуется опухоль, они вдруг дают друг другу сигнал – что-то идет не так, давайте лучше мы все умрем. И опухоль рассасывается", - пояснил Скулачев.

В природе землекопы часто делят территорию, воюют, или защищаются от змей. В боях, да и в мирной жизни именно от серьезных травм чаще всего и погибают. Все же не бессмертные.

Владимир Скулачев. "У них очень мощные зубы, и они иногда просто по неосторожности – шерсти-то нет, просто тонкая кожица – и он, как полоснёт зубами, и начинается кровотечение, и погибают от кровотечения", - отметил профессор, доктор биологических наук, академик РАН

Первые землекопы в Москве, да и в России, появились в прошлом году на биофаке МГУ – привезли из Берлинского зоопарка. И в искусственных лабиринтах университета теперь всегда плюс тридцать, минимум света и шума, и много еды. Землекопы – вегетарианцы и очень деятельные создания. Постоянно обустраивают жизнь. У них обязательно есть спальня, столовая, туалет. И в социальной сфере – такой же поразительно строгий порядок. Благо, что матриархат.

"Во главе колонии находится царица, только ей можно размножаться. У неё есть там один-два-три мужа, а всё остальное – это обслуживающий персонал. На самом деле это её дети: кто-то – воины, кто-то – рабочие, которые роют огромные лабиринт, внутри которых царица и сидит. Кто-то её охраняет, кто-то нянчится с детьми. Вот настолько жестко дифференцированного социального устройства нет ни у кого из млекопитающих", - объяснил Максим Скулачев.

А драмам и трагедиям в обществе землекопов обзавидовался бы Шекспир. Однажды даже революция произошла – попытались свергнуть свою царицу.

"Они решили, что она плохо управляет обществом, пошли на штурм. У неё разделились даже мужья. Два мужа присоединились к восставшим. Один её защищал. И тут вмешались опять люди, отсадили монаршью семью отдельно", - рассказал сотрудник университета.

В МГУ сейчас уже четыре колонии землекопов. Условия их устроили, размножаются активно. Такие подопечные – вообще редкое везение, говорят ученые.

"У них достаточно большое количество потомства - от десяти до двадцати, и достаточно короткая беременность – порядка двух месяцев. Поэтому в течение года можно получить, ну, четыре, наверное, потомства", - рассказал заведующий лабораторией молекулярных механизмов старения НИИ химико-физической биологии имени Белозерского Михаил Высоких.

И первые научные сенсации не заставили себя ждать. Оказывается, секрет вечной молодости землекопов в том, что они сумели остановить свои большие биологические часы.

"У них произошло явление неотении – это замораживание организма в новорожденном состоянии, в состоянии абсолютной юности", - пояснил Максим Скулачев.

Признаков такой новорожденности множество – недоразвитые легкие и большая голова, как у младенцев, проблемы с терморегуляцией и неспособность обрастать шерстью. Старение, объяснили исследователи, всего лишь биологический инструмент для ускорения эволюции. А землекопы уже сейчас практически идеальные существа с идеальным мироустройством. Так что и эволюционировать им нет никакой надобности. Впрочем, и у людей признаки неотении уже есть.

"Наше старение уже стало замедляться, мы уже потихонечку стали на путь голых землекопов, потому что мы уже тоже не эволюционируем. Вместо этого используем технический прогресс, нам самим изменяться не нужно", - объяснил Скулачев.

Старение человека само собой исчезнет через пару миллионов лет, предполагают ученые. Главный вопрос – можно ли ускорить этот процесс. И помогут ли в этом тайны землекопов? Позаимствовать у них человек, безусловно, рассчитывает многое – и вечное состояние молодости, и противостояние болезням. Единственное, вот, только – матриархат не всем по душе. Да и выглядеть так, все же, не хотелось бы.