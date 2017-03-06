Samsung зарегистрировала загадочный Galaxy X

Корпорация Samsung зарегистрировала торговую марку Galaxy X. Информация о регистрации публикуется на сайте Информационной службы Южной Кореи по правам интеллектуальной собственности.

Официальных данных о том, что за продукт будет производиться компанией под этим названием, нет. Однако, по данным СМИ, речь идет о первом смартфоне со складным или сгибающимся дисплеем.

Согласно опубликованной в ноябре 2016 года патентной заявке корпорации, шарнирный механизм Galaxy X будет проходить через центр корпуса. Сама конструкция гаджета напоминает ноутбук Microsoft Surface Book.

Специалисты предполагают, что смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835 или Exynos 8995. Также в телефоне будет шесть гигабайт оперативной памяти, и он будет оснащен двумя камерами 13 и 12 мегапикселей.

Изначально Galaxy X должны были представить в конце 2016 года, однако презентация была перенесена на конец 2017 года. Гаджет будет выпущен ограниченным тиражом в 100 тысяч штук.