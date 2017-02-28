ЭРА-ГЛОНАСС захватывает "интернет вещей"

Частотный диапазон для реализации «интернета вещей» на территории России планируется выделить и закрепить за АО ГЛОНАСС, оператором государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Такое предложение было внесено вице-премьером Дмитрием Рогозиным и поддержано президентом России Владимиром Путиным

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в начале года письменно представил президенту страны свои предложения о путях коммерциализации системы ЭРА-ГЛОНАСС. Владимир Путин поставил на документе резолюцию «Согласен» (копия документа есть в распоряжении «Известий»).

"Выделить и закрепить за оператором системы ГЛОНАСС частотный диапазон, необходимый для реализации технологий «интернета вещей» для использования в коммерческих целях на всей территории России", - говорится в письме Дмитрия Рогозина.

По его мнению, коммерциализация системы невозможна без принятия дополнительных мер, основной целью которых является обеспечение эксплуатации системы за счет внебюджетных источников. Вице-премьер указал, что в 2017 году АО ГЛОНАСС будет профинансировано на треть от заявленной потребности, в объеме, достаточном лишь для поддержания работоспособности ЭРА-ГЛОНАСС.

Одновременно Дмитрий Рогозин предложил разработать новую технологическую модель опережающего развития системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая бы учитывала современные тенденции в сфере беспроводной передачи данных, в частности, с использованием энергоэффективной сети дальнего радиуса действия LPWAN и узкополосной сети для интернета вещей NB-IoT.

В настоящее время в России нет выделенного частотного диапазона, предназначенного для развития интернета вещей. Для реализации этой технологии пока используются нелицензируемые частоты 433 МГц и 2,4 ГГц. Однако из-за свободного доступа и неограниченного количества пользователей данных частотных ресурсов генерируется большое количество помех, что ведет к низкому качеству сервиса.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников отмечает, что выделение частотных диапазонов является актуальной задачей - частотные полосы в РФ сегодня заняты различными технологиями, к примеру, аналоговым тв-вещанием.

- Для выделения особенных диапазонов для интернета вещей требуется стратегический подход к планированию работы всех полос и выделению отдельных. Логично для разработки процедуры начать с ревизии частотных диапазонов. После ревизии можно использовать части ведомственных диапазонов, - рассказал «Известиям» Андрей Колесников. - Для интернета вещей не требуется широкая полоса. Учитывая ожидаемый огромный спрос, все "заначки" могут пойди «в дело», если серьезно подойти к вопросу перераспределения и оптимизации ограниченного частотного ресурса.

Примечательно, что прошлом году Минпромторг Минкомсвязи пообещали к концу 2017 года определить частоты в диапазоне 694–790 МГц под сети широкополосного доступа в интернет. Однако в мире интернет вещей развивается на других частотах. К международным частотам относятся, в частности, 430 МГц, 868 МГц, 918МГц, 920 МГц, 2,4ГГц. Использование в России своей частоты может привести к необходимости создания новых приемо-передатчиков, что автоматически сделает их более дорогими. Впрочем, пока никакого официального решения по частоте, на которой будет работать интернет вещей в России, не принято.

Руководитель направления «Интернет вещей. Электроника» фонда «Сколково» Александр Ануфриенко считает, что выделение нового частотного диапазона может способствовать коммерциализации технологии интернета вещей.

- Когда появляется лицензированный выделенный частотный диапазон для работы, это оказывает исключительно положительное действие на развитие технологии и способствует ее коммерциализации, прозрачности и высокому качеству сервиса, - сказал «Известиям» Александр Ануфриенко.

Старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин скептически относится к практической возможности АО ГЛОНАСС выйти на новый для себя рынок услуг в сфере интернета вещей.

- На сегодня это выглядит как попытка с большим отставанием крикнуть – а мы тоже хотим! Интернет вещей – это безусловно одно из перспективных технологических решений. Но надо понимать, что это тот рынок, на который уже давно смотрят операторы связи, причем не только сотовые операторы, но и Ростелеком , - рассказал «Известиям» Алексей Шипулин. – К тому же у действующих операторов связи для развития технологии интернета вещей уже все есть. Им сейчас достаточно просто развивать уже существующие стандарты, сервисную инфраструктуру и те лицензии и частотные диапазоны, которые уже есть в распоряжении операторов связи.

По мнению Алексея Шипулина, АО ГЛОНАСС необходимо сперва решить свою ключевую задачу – обеспечить существенное проникновение услуг ЭРА-ГЛОНАСС в автомобили.

В АО ГЛОНАСС не смогли предоставить оперативный комментарий.

С представителем Дмитрия Рогозина связаться не удалось.

Широкому внедрению интернета вещей в России пока препятствуют сложные технические и организационные проблемы, в том числе, связанные со стандартизацией. Единых стандартов для интернета вещей пока нет, что затрудняет возможность внедрения предлагаемых на рынке решений и во многом сдерживает появление новых.